Covid Italia, ministro Speranza: "Per le mascherine al chiuso nuova valutazione in aprile"

I dati in Italia

I dati dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali parlano di occupazione di aree non critiche ferma al 14%, un anno fa era al 43%, ma nelle ultime 24 ore è cresciuta in 10 Regioni, tra cui le Marche, dove è al 22%. Le terapie intensive sono invece stabili al 5%, esattamente un anno fa era al 40%, e sono sotto il 10% in tutte le Regioni. Da oggi tra l'altro l'Italia è tutta zona bianca, finisce l'era delle zone a colori. Il ministro della Salute Speranza ha parlato di “nuova valutazione” in aprile riguardo le mascherine al chiuso. E' di poco più di 30mila l'incremento odierno (30.710) ma sempre a causa del minor numero di tamponi della domenica; aumentano di 23 le terapie intensive (487 totali), 95 i decessi. In Emilia Romagna 3.187 i nuovi casi, 39 le terapie intensive (+1), quasi stabili da ieri, 6 i decessi (+247 casi a Rimini). A Shanghai, città di 25 milioni di abitanti, a causa di quasi 3.500 asintomatici, è stato imposto un lockdown, per poter eseguire un tracciamento a tappeto in nove giorni. In Australia invece è iniziato un nuovo trattamento per il Covid-19, basato sul trasferimento di anticorpi da una persona all'altra, che promette di ridurre di oltre il 70% il rischio di ospedalizzazione, aiutando in particolare chi non si può vaccinare per ragioni mediche.