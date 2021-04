Covid Italia: oltre 18mila nuovi positivi, calano i ricoveri in Emilia-Romagna

Sono 18.025 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Sabato erano stati 21.261. Sono invece 326 le vittime in un giorno, al fronte delle 376 di sabato. Il tasso di positività è salito al 7,1%, mentre sabato era al 5,9%. Sono 3.703 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, in calo di 11 unità rispetto a sabato nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione, secondo i dati del ministero della Salute, sono 195 (sabato 234). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 28.432 persone, in calo di 57 unità rispetto a sabato. Dall'inizio dell'emergenza, i guariti dal Covid o dimessi sfiorano quota tre milioni, sono esattamente 2.988.199, di cui 13.511 nelle ultime 24 ore. In totale i casi da inizio epidemia sono 3.668.264, i morti 111.030. Gli attualmente positivi sono 569.035, in isolamento domiciliare ci sono 536.900 persone.



In Emilia-Romagna calano i ricoveri nelle terapie intensive e negli altri reparti Covid, ma i contagi giornalieri viaggiano ancora su 1.700. Si abbassa ancora l'età media dei contagiati, oggi a 41,7 anni. In regione ci sono altre 35 vittime: tra queste un uomo di 40 anni nel Bolognese e diversi 60enni. Nel bollettino di Pasqua la Regione comunica che i nuovi casi di coronavirus sono 1.700 su un totale di 19.778 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (circa 10mila in meno rispetto ai giorni scorsi).









Tra le province Bologna è ancora quella col dato peggiore di nuovi casi: 403 più altri 22 del circondario Imolese. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 360, 6 in meno rispetto a ieri, 3.117 quelli negli altri reparti Covid, 63 in meno. Complessivamente i casi attivi ad oggi sono 72.188, il 95% in isolamento a casa. Le vaccinazioni proseguono: alle 14 risultano somministrate complessivamente 943.588 dosi, di cui 4.968 oggi. Sul totale 306.779 sono i pazienti immunizzati con due dosi. A Rimini sono 107 i nuovi casi rilevati nelle ultime 24 ore.

Proseguono intanto le vaccinazioni, anche con la programmazione di alcune aperture serali nei 4 punti provinciali vaccinali di Ausl Romagna - Ravenna-Pala de Andrè e Rimini, Cesena e Forlì in Fiera. Saranno rivolte alle categorie sanitarie, iscritte agli Ordini professionali già presenti nelle liste, circa 2.500 unità. Le serate dedicate della prossima settimana cominceranno a partire dalle 19 fino alle 24. Avverranno a Ravenna l'8, il 9 e 10 aprile; a Rimini l'8, 9 e 12 aprile; a Forlì l'8 e 9 aprile; a Cesena l'8 e 9 aprile. "Con questa programmazione aggiuntiva serale - precisa l'Ausl Romagna" -, le sedute vaccinali giornaliere saranno interamente dedicate alla vaccinazione delle persone anziane ed estremamente vulnerabili che, per motivi facilmente comprensibili e, come anche da indicazioni regionali, non possono essere invitate a tarda sera alla somministrazione del vaccino".

