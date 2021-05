Covid Italia: quasi 13mila nuovi casi, oltre mezzo milione di vaccinazioni in un giorno

Sono 12.965 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 13.446 di ieri. 226 le nuove vittime. Proseguono intanto le vaccinazioni, con 20.111.976 di dosi di vaccini somministrate ad oggi (14.084.097 persone con la prima dose, 6.027.879 anche con il richiamo). Per il secondo giorno consecutivo si è superata la soglia del mezzo milione di somministrazioni al giorno.

Contagi e ricoveri calano anche in Emilia-Romagna, con 941 casi individuati nelle ultime 24 ore. I ricoverati in terapia intensiva sono 216, 10 in meno di ieri, mentre quelli negli altri reparti Covid sono 1.640, 92 in meno. 17 le vittime in regione, di cui una a Rimini in cui si contano 71 nuovi casi.