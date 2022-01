Covid Italia: quattro le regioni in zona arancione. Proteste degli esercenti dopo il decreto emesso ieri

Rallenta la curva dei contagi da Covid nello stivale ma intanto, alla luce del monitoraggio settimanale, da lunedì Puglia e Sardegna diventeranno “gialle” e Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia passeranno in zona arancione. Ieri il governo ha varato un nuovo decreto che disciplina l'accesso agli esercizi commerciali stabilendo che dal primo febbraio non si potrà accedere alle poste o dal tabaccaio senza green pass. Immediata la protesta degli esercenti. I maggiori problemi, ha evidenziato il presidente nazionale della Federazione italiana tabaccai Giovanni Risso, saranno i controlli: “Nelle tabaccherie entrano tantissime persone nel corso della giornata e raramente i tabaccai hanno dei dipendenti – evidenzia Risso – molti quindi saranno costretti a contingentare le entrate delle persone o a chiudere”.

L'infettivologo Matteo Bassetti interviene nuovamente sulle regole delle quarantene: “Il paese è bloccato – dice – serve semplificazione”. Nel mondo intanto rinviato ad Aprile il Carnevale di Rio. L'Irlanda, al contrario, abolisce da oggi quasi tutte le restrizioni anti Covid, come già avvenuto nel Regno Unito; resta solo l'obbligo di indossare le mascherine almeno fino alla fine di febbraio, il green pass per i viaggi internazionali e l'auto-isolamento per i contagiati con sintomi.