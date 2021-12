AGGIORNAMENTO Covid Italia: record di contagi in 24 ore, superata prima soglia critica per le terapie intensive In Emilia-Romagna 3.551 positivi e 21 vittime. "Omicron sarà maggioritaria", dice l'assessore Donini

Il dato emerge dal verbale della Cabina di Regia citato nell'ordinanza del Ministero della Salute: questa settimana, a livello italiano, è stata superata la prima soglia critica di occupazione di posti in terapia intensiva. Notizia diffusa nelle ore di entrata in vigore del nuovo decreto con la stretta anti-contagio. Ed è record di green pass. Oltre 1,7 milioni quelli emessi ieri: oltre 570mila per i vaccini e 1,2 milioni per i tamponi.

Proseguono, anche a Natale, le vaccinazioni, con l'85,56% della popolazione over 12 che ha completato il ciclo vaccinale. Più di 17 milioni le terze dosi somministrate. Sul fronte contagi, altro triste primato da inizio pandemia: 54.762 nuovi casi in 24 ore e 144 vittime. In Emilia-Romagna 3.551 positivi in un giorno, di cui 351 nel Riminese, e 21 vittime. Continua a diffondersi la variante Omicron: “Stimiamo che già nei prossimi giorni sarà maggioritaria", ha affermato l'assessore regionale alla Sanità dell'Emilia-Romagna, Raffaele Donini.

Covid tra i temi principali del messaggio di Natale Urbi et Orbi di Papa Francesco. Il Papa ha esortato a trovare le soluzioni più idonee per superare la crisi sanitaria e ha rivolto un pensiero alle donne vittime di violenza durante la pandemia. Dal pontefice l'invito a vaccinare i più poveri.

