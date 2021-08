Covid: Italia resta tutta bianca

Italia tutta bianca. Non ci sarebbe, infatti, un cambio di colore per la Sicilia da bianco a giallo in base ai dati del monitoraggio settimanale ora all'esame della cabina di regia. Secondo quanto si apprende i parametri sarebbero ancora dentro le soglie. Scende ancora e si attesta ad 1,1 l'Rt che la scorsa settimana era ad 1,27. L'ulteriore ribasso conferma una tendenza in atto già da alcune settimane (il 6 agosto era ad 1,56) e porta la replicazione del virus quasi a livelli soglia.

L'Oms boccia intanto l'ipotesi terza dose vaccinale. "Non aiuterà a rallentare la pandemia": togliere dosi ai non vaccinati favorirebbe "l'emergere di nuove varianti", afferma lo scienziato Swaminathan.

Il ministero della Sanità di Israele ha dato il via libera alla somministrazione della terza dose di vaccino anche per gli over 40, accogliendo una raccomandazione in tal senso del Comitato di esperti. Finora l'età minima era dai 50 anni in su. La decisione è stata presa a fronte dei nuovi picchi di casi. Accanto a quella fascia di popolazione, il ministero ha previsto l'immunizzazione con il booster anche per gli insegnanti, gli operatori sanitari a contatto con gli anziani e le donne incinte. Israele è il primo paese al mondo ad avviare la vaccinazione con la terza dose.