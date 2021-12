COVID-19 Covid Italia, sette Regioni superano la soglia di allerta in terapia intensiva Il direttore dell'Asl Romagna Altini: "Prepariamoci all'allerta rossa". A Rimini preside chiama i carabinieri per docente senza Green pass

Era dal 3 aprile che non si registravano oltre 20mila contagi in Italia; al momento sono sette le Regioni che superano la soglia di allerta del 10% per l'occupazione di posti letto Covid nelle terapie intensive: Calabria (11,8%), Friuli Venezia Giulia (14,3%), Liguria (12,4%), Marche (14,8%), Bolzano (18%), Trento (16,7%) e Veneto (12,4%). Proprio in Veneto il presidente Zaia ha lanciato l'allarme sui contagi, che ieri sono stati 4.000. Non va meglio in Romagna, dove il direttore sanitario dell'Asl Mattia Altini ha detto che gli ospedali si preparano alla “allerta rossa”, con l'attivazione di 529 letti Covid, di cui 75 di terapia intensiva.

A Rimini la dirigente scolastica di un istituto del centro storico ha dovuto fare i conti con una docente che si è presentata a scuola senza tampone né vaccino e che non voleva saperne di uscire dall'aula, tanto che la preside ha dovuto chiamare i carabinieri: dopo la sanzione, è stata scortata fuori. L'amministrazione comunale ha espresso piena solidarietà alla preside.

E mentre a New York viene reintrodotto l'obbligo delle mascherine al chiuso, fino al 15 gennaio, dal momento che dal ponte del Thanksgiving il numero di casi è aumentato del 43% e le ospedalizzazioni del 29%, nel Regno Unito si registra un nuovo record di positivi giornalieri, oltre 58mila casi e 120 decessi.

Nel video l'intervista a Pierpaolo Sileri, sottosegretario ministero della Salute

