COVID-19 Covid Italia, situazione ospedaliera sotto controllo nonostante i contagi risalgano Studio dell'Università del Texas: bambini colpiti da Sars-CoV-2 sviluppano anticorpi naturali che durano almeno sette mesi

In Italia l'occupazione delle terapie intensive resta stabile al 5%, un anno fa era al 37%. Le aree non critiche invece sono al 13%, nel marzo 2021 erano piene al 41%. L'incremento odierno supera i 32mila (32.573), per via del minor numero di tamponi della domenica, ancora un calo per le terapie intensive (463 totali, -4), ma i decessi risalgono a 119. L'occupazione delle terapie intensive cala in 9 Regioni, tra cui Marche ora al 3%; l'Emilia Romagna è invece stabile al 6%. I nuovi casi giornalieri in Regione sono 2.318; sostanzialmente stabili le terapie intensive (52 totali, +1), 9 i decessi, tra cui uno anche in provincia di Rimini (una donna di 82 anni, e dove ci sono anche 180 casi in più).

Uno studio dell'Università del Texas sostiene che i bambini colpiti da Covid-19 sviluppino anticorpi naturali che durano per almeno 7 mesi. A Hong Kong, dopo settimane di emergenza, si allenta la morsa del Covid e gli esperti parlano di picco superato, anche se le restrizioni rimarranno almeno fino al 20 aprile. Rimossi però i divieti di volo da 9 Paesi, tra cui Francia, India, Gran Bretagna e Stati Uniti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: