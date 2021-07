CORONAVIRUS Covid Italia: vaccinati 27milioni di italiani. Politica divisa sul Green Pass

Covid Italia: vaccinati 27milioni di italiani. Politica divisa sul Green Pass.

Sono 27.120.766 gli italiani completamente vaccinati, pari al 50,21 % della popolazione degli over 12. Il sito del governo riferisce di oltre 61 milioni 543mila dosi somministrate, pari al 92,9% di quelle attualmente a disposizione delle regioni. La campagna vaccinale prosegue con numeri alti: anche nella settimana passata si è superato il livello di 3,8 milioni di dosi, dato superiore alle due settimane precedenti. Ma la somministrazione delle prime dosi continua ad essere inferiore alle 100mila al giorno.

Governo al lavoro sul Green Pass

Partita la settimana di lavori che porterà al decreto anti-Covid per un green pass allargato e più stringente. La politica è però divisa, e trovare la via all'italiana richiederà la mediazione e il decisionismo del premier. Salvini incalza: 'per lo stadio il Green pass ha senso, per mangiare la pizza no'. E gli fa eco il ministro Garavaglia, che dice basta allarmismi nel turismo: 'ha senso solo per entrare in discoteca od allo stadio o per partecipare a grandi eventi'. Ok grandi eventi, difficile per assembramenti minori anche secondo la Fondazione Gimbe.

All'estero

In Inghilterra quasi tutte le restrizioni legate alla pandemia sono state revocate con lo scattare della giornata odierna, ribattezzata 'Freedom Day', nonostante una fiammata di contagi che preoccupa in molti tra scienziati e politici, e con lo stesso premier Johnson finito in quarantena per un contatto con un positivo. Per il virologo Pregliasco si tratterebbe di una decisione improvvida. In Francia, intanto, due centri vaccinali sono stati vandalizzati durante le proteste del weekend contro la stretta anti-Covid annunciata da Macron.



