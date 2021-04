Covid Italia: verifiche sul coprifuoco a metà maggio. 81 nuovi casi a Rimini

Sono 13.158 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 13.817 di ieri, 217 le vittime. In calo i ricoveri in terapia intensiva, 2862 in totale, in calo di 32 unità rispetto a ieri. Il tasso di positività è del 5,5%, in aumento rispetto al 4,3% di ieri.



In Emilia-Romagna sono 1.001 i nuovi casi di positività al Coronavirus riscontrati, sulla base di 16.532 tamponi messi a referto. Crescono le guarigioni, che fanno scende i casi attivi a 50.481 (-1.921 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, sono il 95,8%. I ricoverati in terapia intensiva sono 265 come ieri, mentre quelli negli altri reparti covid 1.842, 31 in meno. Si rilevano anche 23 vittime, di cui una a Rimini, in cui si registrano 81 nuovi casi. In regione prosegue intanto la campagna vaccinale anti-Covid con l'apertura, da domani, delle prenotazioni anche per gli over 65. Ad oggi sono state somministrate complessivamente 1.471.952 vaccinazioni, di cui 463.090 seconde dosi.









Parlando delle restrizioni in vigore in Italia il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli ha rivelato a "Mezz'ora in più" che la verifica sul coprifuoco sarà fatta a metà maggio. "È il tempo minimo - ha dichiarato - per vedere che impatto hanno sulla curva epidemiologica una serie di scelte che hanno avuto il merito di tutelare la salute pubblica e venire incontro al disagio sociale e alla sofferenza economica". Il coprifuoco è dunque una scelta "condivisibile. Se avremo dati positivi - ha aggiunto - nessuno ha il gusto sadico di restringere i movimenti. La scelta che è stata fatta è quella di mantenere il controllo su quelle che sono occasioni di socialità che possono determinare rischi".