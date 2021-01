Covid: l'Emilia-Romagna in zona rossa della mappa europea

Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, oltre alla provincia autonoma di Bolzano erano state indicate fra le aree italiane in rosso scuro nella mappa dei contagi da Covid-19 pubblicata alle 13 dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), aggiornata al 28 gennaio. Una mappa corretta dall'Ecdc in serata, che ha spostato Veneto ed Emilia Romagna fra le zone solo rosse.

I colori dell'Unione europea per il Covid sono cinque: verde, arancione, rosso e grigio (quest'ultimo indica assenza di sufficienti dati), a cui si è aggiunto il rosso scuro. La mappa si basa sulla proposta presentata dalla Commissione europea martedì scorso. Il "rosso scuro" indica le aree in cui il virus circola a livelli molto elevati, con il tasso di notifica dei casi superiore a 500 ogni 100mila persone.







Il Presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, d'altro canto, nel primo pomeriggio aveva annunciato di aspettarsi un passaggio in zona gialla a livello nazionale per la regione a partire da domenica. "Ci aspetteremmo di diventare zona gialla, - ha detto in videoconferenza - per l'andamento della curva epidemiologica, perché l'Rt è sceso ulteriormente, perché il numero di ricoverati Covid in terapia intensiva è sceso e quindi si potrebbe prospettare questo, ma non siamo noi ad autoindicare la colorazione. Speriamo di potere essere già da domenica zona gialla, ma bisogna attendere domani la riunione settimanale del Cts e poi le determinazioni del ministro Speranza". "Certo le cose sono andate meglio, molto meglio in questi ultimi 20 giorni, pur vero però che bisogna sempre stare attenti, perché oggi daremo dati che danno una curva in risalità rispetto ai dati dell'ultima settimana", ha aggiunto Bonaccini. "C'è un focolaio in qualche Cra, bisogna stare attenti. Le cose vanno meglio, perché i numeri che abbiamo sono minori degli ultimi 2/3 mesi, però vedete che ci sono altre regioni che rischiano di ricolorarsi più scure quando erano diventate più chiare. In ogni caso ci auguriamo di essere zona gialla e permettere a ristoranti e bar di riaprire".