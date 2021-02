AGGIORNAMENTO ITALIA Covid: l'Emilia-Romagna punta a fare 45mila vaccini al giorno

Il Presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini ha presentato il piano vaccinale regionale, affermando che si riuscirà a somministrare fino a 45mila dosi di vaccino al giorno in oltre 70 punti vaccinali da Piacenza a Rimini. È quanto il sistema sanitario regionale dell'Emilia-Romagna può garantire se ci saranno le dosi di vaccino necessarie. Un ritmo che permetterebbe "di immunizzare tutti gli emiliano-romagnoli entro l'estate. In Emilia-Romagna, intanto, crescono i contagi e calano i ricoveri, ma si contano ancora 54 morti.

Fra loro anche una bambina di 12 anni di Imola, affetta da gravi patologie congenite, che è morta al Sant'Orsola. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.364 nuovi casi, in crescita rispetto agli ultimi giorni, individuati sulla base di 27.354 tamponi. Per quel che riguarda Rimini oggi 176 nuovi positivi e 7 decessi.

In totale in Italia sono 14.218 i nuovi positivi, 377 le vittime. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 2.142, in calo di 9 unità rispetto a ieri e inoltre scendono anche i ricoveri negli altri reparti. Sempre maggiore la preoccupazione per le varianti, “hanno maggiore trasmissibilità, quindi dobbiamo fare presto a vaccinare” ha esortato l'epidemiologo Gianni Rezza. "Più il virus circola, - prosegue - maggiori sono le probabilità di mutazioni che possono ridurre l'efficacia dei vaccini".









