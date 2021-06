Covid: l'Italia verso l'estensione a 6 persone per tavoli al chiuso. Cala ancora l'indice Rt

Covid: l'Italia verso l'estensione a 6 persone per tavoli al chiuso. Cala ancora l'indice Rt.

In Italia scende ancora l'Rt nazionale che arriva a 0,68 (con un range 0,65-0,75) rispetto allo 0,72 della scorsa settimana. In diminuzione anche l'incidenza il cui valore nazionale secondo quanto si apprende sarebbe arrivato a 32 casi ogni 100 mila abitanti rispetto a 47 della scorsa settimana.

[Banner_Google_ADS]



Tutte le Regioni e le province autonome sono classificate a rischio basso, secondo quanto di apprende, nella bozza del monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute, ora all'esame della cabina di regia. Governo e Regioni starebbero intanto convergendo sul sì alle tavolate senza limiti di persone al ristorante all'aperto ed ad estendere il limite di 6 persone per i tavoli al chiuso.

La proposta, avanzata ieri della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome avrebbe trovato l'assenso del Governo. Nei ristoranti al chiuso in zona bianca - nell'ambito del limite di otto persone al tavolo - sarà invece previsto un massimo di due nuclei familiari. Non è ancora chiaro se il provvedimento, emerso alla luce dell'incontro tecnico che si è svolto ieri - sarà contenuto in una specifica ordinanza.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: