L'epidemiologo Cesare Cislaghi: "In Italia crescono i casi Covid, i ricoveri e l'indice di replicazione"

Covid: l'Oms raccomanda di mantenere la sorveglianza e vaccinare.

L'Oms raccomanda di mantenere la sorveglianza sul Covid, "per restare consapevoli della situazione e valutare il rischio, rilevando eventi significativi nei cambiamenti nelle caratteristiche del virus, nella sua diffusione e nella gravità della malattia, così come sul livello di immunità della popolazione". In un documento appena pubblicato l'Organizzazione raccomanda anche in questa ottica, la sorveglianza delle acque reflue o ambientali e la sorveglianza nelle popolazioni animali. L'organismo chiede anche gli Stati di continuare ad offrire la vaccinazione contro il Covid-19 e di migliorare gli sforzi per aumentare la copertura della vaccinazione per tutte le persone nei gruppi ad alta priorità. L'epidemiologo Cesare Cislaghi oggi ha reso noto che i casi Covid in Italia stanno salendo e invita a rispettare l'isolamento. Riferisce che sono in crescita anche i ricoveri e l'indice di replicazione a 1,4.

