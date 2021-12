Covid: le Marche si preparano alla zona gialla da lunedì, insieme a Liguria, Veneto e Provincia di Trento

Per le feste di Natale l'appello è alla prudenza. L'invito arriva dal commissario straordinario per l'emergenza Covid Figliuolo,”Dobbiamo continuare a essere responsabili”, ha affermato. Il riferimento è ad acquisti e assembramenti che potrebbero fare aumentare ancora di più la circolazione del virus, con sullo sfondo la variante Omicron. Allo stesso tempo, Figliuolo ha affermato che “gli italiani stanno facendo lezione al mondo”.

La situazione, infatti, resta migliore – nel complesso - rispetto a quella di altri Paesi europei. Ma nella penisola altre tre Regioni – Marche, Liguria, Veneto – insieme alla provincia autonoma di Trento, si preparano a tornare in zona gialla. Superano la soglia di allerta per incidenza settimanale dei contagi e per occupazione dei posti letto in area medica (oltre il 15%) e in terapia intensiva (oltre il 10%). Guardando alle sole terapie intensive, anche l'Emilia-Romagna supera la soglia di ricoverati Covid, attestandosi all'11,9% di occupazione.

Tra le fasce d'età con i maggiori tassi di incidenza settimanali ci sono quelle pediatriche e quelle tra i 30 e i 49 anni, come emerge dal monitoraggio della cabina di regia. E crescono i ricoveri nella fascia di età sotto ai 20 anni. Anche se, in generale, ospedalizzazioni e decessi sono inferiori rispetto a quelli dello scorso anno. L'obiettivo, come spiegato da Figliuolo, è vaccinare e mettere in sicurezza più bambini possibile.

