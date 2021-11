COVID-19 Covid, lieve aumento dei ricoveri in Emilia Romagna

Sono 651 le nuove positività riscontrate nelle ultime 24 ore in Emilia Romagna con una percentuale di positivi su tamponi effettuati del 3,8%. 363 i guariti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 42,9 anni. A Rimini i nuovi casi sono 66. Le persone in isolamento a casa sono il 95,8% del totale dei casi attivi. Purtroppo, si registrano sei decessi. Lieve aumento dei ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono 42 (+2 rispetto a ieri), 418 quelli negli altri reparti Covid (+21).

