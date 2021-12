Covid: meno di tremila casi in Emilia-Romagna, morta 56enne a Rimini

Sono 2.921, i nuovi casi di Covid-19 in Emilia-Romagna, a fronte del più basso numero di tamponi eseguiti nei giorni di festa: 15.166. In regione si contano poi altri 21 morti, dai 56 ai 95 anni, mentre i ricoverati in terapia intensiva sono sempre 107 e crescono quelli negli altri reparti Covid, 1.187 (+45). Dei nuovi contagiati, 1.128 sono asintomatici, 568 sono stati registrati in provincia di Bologna (+62 dell'Imolese), 513 nel Modenese. I guariti sono 905 in più rispetto a ieri, i casi attivi sono 54.822 (+1.995), il 97,6% in isolamento a casa con sintomi lievi o senza sintomi.

A Rimini si contano 310 nuovi casi e tre decessi, una donna di 56 anni e due uomini di 77 e 87 anni. L'assessore alle politiche della Salute, Kristian Gianfreda, visita l'ospedale e guarda alle prossime settimane con attenzione, vista la diffusione della variante Omicron. “La situazione è sotto controllo” a livello ospedaliero, dice, “grazie soprattutto alla vaccinazione”. L'80% dei ricoverati in terapia intensiva, aggiunge Gianfreda, non è vaccinato. 3.288 le vaccinazioni effettuate negli hub di Ausl Romagna, in prevalenza terze dosi. 517 le somministrazioni effettuate a Rimini.

Da domani in Regione si potranno prenotare le terze dosi per la fascia di età 16-17 anni e per i fragili tra i 12 e i 15 anni. Le somministrazioni partiranno martedì 28. Sul fronte vaccini, le istituzioni sanitarie italiane spiegano anche che dopo 5 mesi dal completamento del ciclo l'efficacia nel prevenire la malattia, sia sintomatica che asintomatica, scende al 30,1%. Ma resta alta - all'82,2% - nel prevenire forme gravi.