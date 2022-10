Covid: ministro Schillaci, "Reintegro per personale sanitario non in regola con vaccinazioni" Stop bollettino giornaliero dati

Covid: ministro Schillaci, "Reintegro per personale sanitario non in regola con vaccinazioni".

E' in via di definizione un provvedimento che consentirà il reintegro in servizio del personale sanitario soggetto a procedimenti di sospensione per inadempienza all'obbligo vaccinale, prima del termine di scadenza della sospensione. E' quanto annuncia il neo ministro della Salute Orazio Schillaci in una nota rendendo nota anche la sospensione della pubblicazione giornaliera del bollettino dei dati relativi alla diffusione dell'epidemia, ai ricoveri e ai decessi, che sarà ora reso noto con cadenza settimanale.

Cala intanto l'incidenza settimanale dei casi a livello nazionale, così come il tasso di occupazione nelle terapie intensive e nelle aree mediche.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: