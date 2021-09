ITALIA Covid, molte regioni a rischio ma nessun cambio di colore A scuola senza mascherina se tutti i ragazzi sono vaccinati, i presidi avvertono: "Rischio emarginazione"

Nessun cambio di colore per l'Italia, aumentano però le regioni classificate a rischio Covid moderato: sono 17, con la Sicilia che spicca per aumento di contagi. Scende invece l'indice rt. Oggi previste nuove manifestazioni no-vax/pass. I ministri Bianchi e Speranza prospettano la possibilità di non indossare la mascherina nelle classi dove tutti gli studenti siano vaccinati, ma i presidi paventano il rischio di "emarginazione". Nel Regno Unito negato il via libera al vaccino per 12-18enni sani mentre Cuba avvia invece l'immunizzazione per bimbi e ragazzi dai 2 ai 18 anni.



