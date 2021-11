AGGIORNAMENTO Covid: nel mondo oltre 5 milioni di morti, in Italia 2.818 nuovi casi ma aumentano i ricoveri

Superata la soglia dei 5 milioni di morti per Covid nel mondo. E' quanto riporta la Johns Hopkins. I contagi sono, finora, quasi 247 milioni. Intanto, in Italia, nelle ultime 24 ore si registrano 2.818 nuovi casi e 20 vittime in una giornata. Quest'ultimo dato è in diminuzione rispetto ai 26 morti di ieri. A livello ospedaliero, 22 pazienti in più in terapia intensiva nel saldo tra entrate e uscite e 109 in più nei reparti. Cresce anche il tasso di positività. In Emilia-Romagna 407 nuovi positivi, di cui 25 nel Riminese, e nessun decesso.

