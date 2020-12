CORONAVIRUS Covid: nel riminese 235 casi e 15 decessi In Italia 19.037 casi e 549 vittime

Covid: nel riminese 235 casi e 15 decessi.

Tornano a salire sopra i 200 i casi di Covid registrati nel riminese: 235 nelle ultime 24 ore. Circa 45 le guarigioni. Sono 15 decessi, non tutti però risalenti alle ultime 24 ore.

In Emilia-Romagna si sono registrati 2.127 casi in più rispetto a giovedì, su un totale di 10.861 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da giovedì è del 19,6%. L’età media dei nuovi positivi di venerdì è 47,2 anni. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 381 in più rispetto a giovedì e raggiungono quota 96.910.

Da ieri, infine, si registrano 65 nuovi decessi compresi tra i 47 anni di un uomo nel Bolognese e i 101 anni di una donna nel Riminese. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 7.400. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 206 (+5 rispetto a giovedì), 2.711 quelli negli altri reparti Covid (-7).

Sono 19.037 i nuovi casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore, circa mille più di ieri che portano il totale a 2.028.354. L'incremento delle vittime è invece di 459, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 71.359. Il rapporto tra nuovi positivi e tamponi effettuati sale al 12,49%, oltre tre punti in più rispetto a ieri quando era al 9,3%.



