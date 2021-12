COVID-19 Covid, nove regioni superano la soglia di allerta per le terapie intensive Ragionevole vaccino per gli under 5 in primavera

"È ragionevole pensare che a marzo-aprile ci possa essere un vaccino anche per gli under 5" - ha dichiarato questa mattina il sottosegretario alla Salute Costa. Ad un giorno dall'apertura delle somministrazioni, già 15mila bambini tra i 5 e gli 11 anni hanno fatto la prima dose. Una circolare del ministero spiega che i bambini che compiranno i 12 anni dopo la prima iniezione, potranno completare il ciclo con una seconda dose ridotta. Booster dopo 5 mesi per chi ha avuto il vaccino sperimentale ReitThera, da 28 giorni a 6 mesi per i vaccinati Takis. Dati dagli Usa rassicurano sulla sicurezza del vaccino ai più piccoli: solo 8 casi di miocardite registrati su 7.141.428 milioni di somministrazioni.

Nove Regioni e Province autonome superano questa settimana la soglia di allerta del 10% di occupazione per casi Covid nelle terapie intensive. Sono Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, le province autonome di Trento e Bolzano, e il Veneto. Otto superano la soglia di allerta del 15% per l'occupazione dei reparti di area medica, secondo il monitoraggio settimanale della Cabina di regia. In netto aumento, a 241 casi su 100mila abitanti, l'incidenza settimanale a livello nazionale; Rt medio in calo a 1,13. Il consulente del commissario Figliuolo, Guido Rasi, invita a ridurre la durata del green pass e spinge per la dose booster dopo 5 mesi. Probabile da gennaio in Italia la pillola anti-covid di Pfizer.

