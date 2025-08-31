Covid, nuovi contagi in Romagna: casi triplicati rispetto all’inverno

Il Covid non è scomparso, anzi torna a far sentire la sua presenza in Romagna. Dopo oltre cinque anni dalla pandemia, il virus continua a ripresentarsi a ondate, soprattutto nei mesi estivi quando aumentano i contatti sociali. Lo conferma Carlo Biagetti, infettivologo e direttore dell’Unità Operativa di Malattie Infettive dell’ospedale di Rimini, intervistato dal Resto del Carlino.

“Rispetto a tre anni fa è inutile fare paragoni – precisa Biagetti – ma in queste settimane nei pronto soccorsi dell’Ausl Romagna abbiamo assistito a un’impennata di casi, con un’incidenza quasi triplicata rispetto all’inverno”. I numeri parlano chiaro: se tra gennaio e febbraio, su circa 700-800 tamponi settimanali, la percentuale di positivi al coronavirus non superava l’8%, oggi con 350 test la quota è salita al 20%. Un dato più alto non solo dell’ultima stagione fredda, ma anche della scorsa estate, quando il picco si fermò al 15%.

La buona notizia è che non si tratta di un’emergenza sanitaria paragonabile a quelle del passato. “Le ondate estive ormai sono ricorrenti – spiega Biagetti –. Il virus non ha ancora una stagionalità come l’influenza e in territori a forte vocazione turistica i contagi crescono fisiologicamente”. A preoccupare restano i soggetti fragili, in particolare chi soffre di patologie croniche: “Nei pazienti cardiovascolari, ad esempio, il rischio di infarto può aumentare fino a sei volte”.

Più positivi significa anche più ricoveri: circa 30 a settimana in Romagna. “Un numero significativo – conclude l’infettivologo – ma gestibile, perché oggi tutti i reparti sono attrezzati. Per questo resta fondamentale vaccinarsi: con il tempo l’immunità cala e si aprono le porte a nuove ondate”.







