Covid: ok del Governo italiano al "super green pass".

La proposta ha ottenuto l'ok unanime all'interno del Governo italiano. Via libera al “super green pass”: certificato per vaccinati e guariti dal Covid che diventerà, probabilmente, il documento principale per accedere a luoghi, servizi e strutture. Si apre, dunque, una nuova fase nella lotta alla pandemia. L'obiettivo è, in sostanza, tenere aperte le attività economiche mantenendo alta l'attenzione sul contagio.



Il nuovo certificato verde entrerà in vigore dal 6 dicembre e fino al 15 gennaio, con una possibile proroga. Una delle novità rispetto alle precedenti ondate è l'apertura di bar, ristoranti e palestre anche in zona arancione, oltre che gialla, sempre in base agli ultimi aggiornamenti. L'accesso nelle strutture sarà consentito solo ai possessori del “super green pass”. Il tampone sarà valido solo per andare a lavorare, per servizi essenziali e per i viaggi a lunga percorrenza. In zona rossa, invece, se sarà confermato il sistema di colorazioni, restrizioni per tutti.

Intanto, si parla di obbligo di mascherina all'aperto in zona gialla e di obbligo vaccinale per insegnanti e forze dell'ordine dal 15 dicembre. Queste alcune delle ultime anticipazioni, in una fase di aggiornamento ora dopo ora. Guardando ai dati, sono 12.448 i nuovi casi nell'intero Paese e 85 le vittime. 13 in più i pazienti in terapia intensiva, nel saldo tra entrate e uscite; più 32 i ricoveri nei reparti ordinari. In Emilia-Romagna oltre l'80% delle persone in terapia intensiva non è vaccinato. A dirlo è l'assessore alle Politiche per la Salute Donini. In Regione 1.058 nuovi contagi – in testa il Riminese con 183 casi – e 14 decessi.

