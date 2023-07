POLITICA ITALIANA Covid: ok della Camera alla commissione di inchiesta La pdl passa al Senato, M5S lascia l'Aula, il Pd non vota

Via libera dell'Aula della Camera alla proposta di legge che punta alla istituzione di una commissione di inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid in Italia. Il testo, approvato a Montecitorio con 172 voti a favore, nessun contrario e quattro astenuti, passa al Senato. I deputati M5S non hanno partecipato alla votazione finale lasciando l'Aula. Nemmeno quelli del Pd hanno partecipato alla votazione, ma sono rimasti nell'Emiciclo sventolando le tessere di voto. Dopo la proclamazione del risultato i deputati di maggioranza hanno urlato in coro "Verità, verità".

