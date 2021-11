Covid: oltre 10.000 nuovi positivi in Italia

Come previsto – considerato anche il trend negli altri paesi europei – sembra si stia andando verso una nuova fiammata pandemica, con una recrudescenza dei contagi. Si punta allora ad una campagna d'immunizzazione sempre più capillare, focalizzata sui richiami; tanto che in Lombardia prende corpo l'idea di somministrare il “booster” in stazioni della metro e nei supermercati. Ma il Ministro Speranza ricorda che anche chi ha ricevuto la prima dose ieri “sta aiutando il Paese”. “Ogni persona che si vaccina – ha sottolineato - è uno scudo in più”.







Tutto ciò mentre continua a tenere banco l'ipotesi di una introduzione del cosiddetto “modello austriaco”, suggerita da alcuni Presidenti di Regione di centrodestra; e cavalcata in queste ore anche dal governatore campano De Luca. Ma ad avviso di Walter Ricciardi in Italia non c'è bisogno “di un lockdown per i non vaccinati”. Il Consulente del Ministro della Salute ha tuttavia aggiunto come “7 milioni di non immunizzati” siano “troppi”. Notizie non buone, come si diceva, sul fronte dei contagi, che sfondano la soglia psicologica delle 10.000 unità. Tasso di positività in netto aumento: 1,9%. 72 i decessi. 2, invece, le vittime in Emilia-Romagna; dove tornano purtroppo abbondantemente sopra quota 700 i nuovi contagi, e si assiste ad un nuovo balzo di ricoveri: 500 in totale, anche se le terapie intensive scendono di una unità. Rilevate nel Riminese 101 nuove positività; erano 59, nel precedente bollettino.