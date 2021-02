Covid: oltre 13mila nuovi casi in Italia. Probabile proroga delle limitazioni agli spostamenti

Il nuovo decreto legge Covid italiano potrebbe prorogare di trenta giorni le limitazioni agli spostamenti legati all'emergenza valide fino al 25 febbraio. È quanto trapela da fonti ministeriali, ma la decisione definitiva sulla data verrà presa, con tutta probabilità, nel Consiglio dei ministri previsto per domattina. I limiti dovrebbero riguardare sia la mobilità tra le Regioni, sia la possibilità di fare visita ad amici e parenti.









In Italia intanto oggi 13.452 nuovi casi e 232 vittime. In Emilia Romagna, passata da oggi in zona arancione assieme a Campania e Molise, i contagi continuano a crescere a ritmo molto sostenuto con 1852 positività e 41 decessi nelle ultime 24 ore. A Rimini 135 nuovi casi e 4 decessi.