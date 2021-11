COVID Covid: oltre 2800 contagi in Italia. Costa annuncia nuovi protocolli per la scuola

A San Marino, dopo l'incremento dei contagi registrato in questo periodo, si attende il bollettino di domani dell'ISS, per un aggiornamento della situazione dopo il ponte festivo. 29, intanto, le nuove positività nel Riminese; 334 nell'intera Regione, dove si contano purtroppo 8 decessi. 41 le vittime in Italia nelle ultime 24 ore; 2834 i nuovi contagi. Nel Paese, nel frattempo, si pensa ad un'estensione della platea per la terza dose vaccinale che potrebbe arrivare ai 50enni.



Intanto il sottosegretario della Salute Andrea Costa riferisce che "tra oggi e domani sarà approvato dal governo il nuovo protocollo per la scuola". L'obiettivo, ha aggiunto, "è mantenere la scuola in presenza limitando al minimo la Dad. Credo sia stato giusto introdurre il parametro per chi si è vaccinato. Questo è un protocollo che prevede diversi casi e fa scattare la didattica a distanza solo in caso di tre persone positive in una classe, la quarantena automatica dopo un solo caso non scatta più. È troppo importante per i nostri ragazzi svolgere l'attività didattica in presenza".



Da Costa anche un commento sull'obbligatorietà del Green Pass. "Il prolungamento dello stato di emergenza e le misure restrittive - spiega - sono correlate al numero dei vaccinati. Credo - ha detto - che vadano date delle prospettive ai cittadini, io credo che con il 90% dei vaccinati si possano prendere in considerazione l'allentamento delle misure, come la revisione dell'utilizzo del Green Pass con una sua estensione più ridotta rispetto a quanto è previsto oggi".

