COVID-19 Covid: oltre 4mila nuovi casi, 27 i decessi in Emilia Romagna

Sono 4.306 i nuovi casi di covid registrati nelle ultime 24 ore in Emilia Romagna, 270 sono a Rimini. A livello regionale i decessi sono 27, 11 dei quali avvenuti nei giorni scorsi ma registrati solo oggi. Il 97,5% dei casi attivi è in isolamento a casa, senza sintomi o con sintomi lievi. L’età media dei nuovi positivi è di 45 anni. Sul fronte ricoveri, sono in calo quelli in area medica mentre si registra un piccolo incremento delle terapie intensive.

