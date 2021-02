Covid, preoccupano le varianti: in Umbria sospesi gli interventi chirurgici non urgenti

Allarme ospedali in Umbria, sono 500 i ricoverati per Covid e fino al 21 febbraio sospesi gli interventi chirurgici non urgenti. La Regione è in zona arancione, ma la provincia di Perugia e alcuni comuni del Ternano sono in rosso. Brutte notizie sui vaccini AstraZeneca, a quanto pare efficaci solo al 10% sulla cosiddetta variante sudafricana, difatti il Sudafrica li ha sospesi, preferendo il vaccino Johnson&Johnson o Pfizer. Al via anche in Emilia-Romagna uno studio per capire la diffusione della variante inglese del virus e l'eventuale presenza di altre varianti.