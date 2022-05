AGGIORNAMENTO Covid: prosegue il calo dei casi in Emilia-Romagna Un decesso nel Parmense

Covid: prosegue il calo dei casi in Emilia-Romagna.

Sono 14.826 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 18.255. Le vittime sono invece 27, in calo rispetto alle 66 di ieri.

Prosegue in Emilia-Romagna il calo dei contagi al Coronavirus, con 1.228 nuovi casi. Il numero dei ricoveri è sostanzialmente stabile, mentre c'è una nuova vittima, un uomo di 86 anni nel Parmense. Nelle ultime 24 ore, infatti, i nuovi casi sono stati individuati sulla base di oltre 8mila tamponi. Nelle terapie intensive ci sono 29 pazienti ricoverati, tre in più di ieri, mentre negli altri reparti Covid i positivi sono 849, uno in meno rispetto a ieri. I casi attivi continuano a calare, sono poco meno di 22mila, il 95,9% dei quali in isolamento domiciliare.

