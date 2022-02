Covid: prosegue il calo dei ricoverati in Emilia-Romagna, 1 decesso a Rimini

Prosegue il calo dei ricoverati Covid in Emilia-Romagna, con sei pazienti in meno nelle terapie intensive (79 in totale), 9 a Rimini (+1) e 81 in meno nei reparti della regione (1.407), mentre si registrano altri 2.223 casi di contagio da coronavirus su 19.223 tamponi e 18 morti: 1 in provincia di Rimini (un uomo di 83 anni). L'età media dei nuovi positivi di oggi è di 40,2 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna in testa con 461 nuovi casi, seguita da Modena (327). I guariti sono 4.020, i casi attivi sono 38.383 (-1.815), il 96,1% in isolamento a casa.