AGGIORNAMENTO Covid: quasi 10mila casi in 24 ore in Italia. Governo al lavoro per rafforzare le misure

Sono 9.709 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 487.109 tamponi, quasi 100.000 in meno rispetto ieri, 46 i decessi. Resta stabile, al 2% il tasso di positività, mentre crescono leggermente i ricoveri in intensiva, 8 (520) in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Il governo italiano al lavoro per rafforzare le misure di contenimento: “Proporremo di scegliere il più presto possibile delle misure che possano favorire le vaccinazioni garantendo in caso di passaggio di zona la possibilità di superare quelle restrizioni per le persone che si sono vaccinate, cercando così di convincere anche gli ultimi indecisi” ha annunciato Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni. In Emilia-Romagna quasi 1.000 nuovi positivi su oltre 26.000 tamponi. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna al primo posto con 177 nuovi casi e subito dietro Rimini con 140, solo due però i ricoveri in intensiva. Nel Regno Unito sono poco più di 40.000 i nuovi casi e 61 i decessi. A Bruxelles scontri durante le proteste anti-covid alla quale hanno preso parte circa 35.000 persone.

