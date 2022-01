L'EMERGENZA IN REGIONE Covid: quasi 20mila nuovi casi in Emilia-Romagna, morto un 64enne a Rimini

Sono 19.630 su 61.590 tamponi i nuovi positivi in Emilia-Romagna, in un giorno in cui si contano altri 23 morti, dai 64 ai 99 anni e crescono i ricoverati: nelle terapie intensive sono 152 (+10), 91 non sono vaccinati e 2.542 nei reparti Covid (+75). Nei nuovi casi ce ne sono anche 1.350 dei giorni scorsi relativi alla provincia di Ferrara, recuperati oggi. Per quanto riguarda l'autotesting con tampone rapido antigenico per l'apertura e la chiusura dell'isolamento, a quattro giorni dall'avvio del servizio i tamponi caricati a ieri sul Fascicolo sanitario elettronico risultano 4.954. I casi attivi sono 368.543 (+10.409), il 99,3% in isolamento con sintomi lievi o asintomatici. I guariti nelle ultime 24 ore sono 9.171. A Rimini si registrano 1839 nuovi casi, mentre restano stabili a 12 i ricoveri. Nel comune si registra anche il decesso di un 64enne.

Intanto il presidente della Regione Stefano Bonaccini chiede che per per bambini e ragazzi vaccinati vengano applicate le stesse regole delle quarantene per gli adulti. "Adesso che la curva si sta stabilizzando e poi dovrà cominciare a calare - aggiunge - è necessario semplificare e rendere più comprensibili le norme".

