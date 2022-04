COVID-19 Covid, quasi 3mila nuovi casi in Emilia Romagna. Anche il premier Draghi positivo Sottosegretario Costa: ci sono le condizioni per un'estate senza restrizioni

Sono 2.916 in più rispetto a ieri i positivi al Covid in Emilia Romagna. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive della Regione sono 36 (+4 rispetto a ieri) mentre negli altri reparti Covid, sono 1.336 (+44 rispetto a ieri). 14 i decessi. A Rimini i nuovi casi sono 193, 5 le persone ricoverate nel reparto di terapia intensiva, una in più di ieri. A livello nazionale in Italia sono 18.380 i nuovi contagi da Covid, le vittime sono invece 79, in calo rispetto alle 85 registrate ieri. Il tasso di positività è al 17,4%, in aumento rispetto al 15% di ieri. Sono 411 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 8 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 39. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.940, ovvero 182 in più rispetto a ieri.



"Dobbiamo lanciare dei messaggi di fiducia e di speranza ai cittadini. E io credo che ci sono le condizioni per un'estate senza restrizioni. Questo sicuramente è un obiettivo raggiungibile", guardando anche al miglioramento dei dati sull'epidemia da Covid-19. Così all'ANSA il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa sottolineando che "dopo due anni di regole e restrizioni, soprattutto dopo che gli italiani si sono vaccinati, e hanno rispettato tutte le indicazioni del Governo, è giusto dare in questo momento messaggi positivi ed è giusto dire che ci sono le condizioni per un'estate senza nessun tipo di restrizioni".

Ed è risultato positivo al Covid anche il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, che risulta asintomatico. A rappresentare il Governo nelle missioni nella Repubblica dell'Angola e nella Repubblica del Congo, previste mercoledì 20 e giovedì 21 aprile, saranno i ministri Di Maio e Cingolani. E' quanto spiegano fonti di Palazzo Chigi.

