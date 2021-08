Covid, Rimini maglia nera in Regione

Sono 576 in più rispetto a ieri i casi di positività al Covid rilavati nella Regione Emilia-Romagna su un totale di 21.821 tamponi eseguiti. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi è del 2,6%. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 36,6 anni. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 302 in più rispetto a ieri. Purtroppo, si registrano tre decessi. Stabili i ricoveri in terapia intensiva: 47 in totale in Regione. Maglia nera anche oggi Rimini con 97 nuovi casi dove aumentano di due anche i ricoveri in terapia intensiva: ora sono 7.