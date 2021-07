COVID-19 Covid, Rimini maglia nera in Regione con 63 nuovi positivi

Covid, Rimini maglia nera in Regione con 63 nuovi positivi.

Sono 266 i nuovi positivi in Emilia Romagna su 13.203 tamponi effettuati (2%). L’età media dei nuovi positivi di oggi è 29,9 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Rimini maglia nera con 63 nuovi casi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 48 in più rispetto a ieri. Non si registrano nuovi decessi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 13 (-1 rispetto a ieri), 1, invariato, a Rimini.

Sul fronte vaccinazioni sono 4 milioni e 522 mila le dosi somministrate: 1.954.060 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

A livello nazionale italiano 3.127 le nuove positività – ieri erano state 3.121 – e solo tre decessi. Lieve calo intanto delle terapie intensive mentre i ricoveri ordinari sono 25 in più. Il tasso di positività passa in 24 ore da 1,3 a 1,9.



