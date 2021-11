COVID-19 Covid, Rimini maglia nera per numero di contagi. 14 i decessi in Regione

Covid, Rimini maglia nera per numero di contagi. 14 i decessi in Regione.

Superano nuovamente quota mille i nuovi contagi in Emilia Romagna: sono 1.058 in più rispetto a ieri, su un totale di 36.505 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore con una percentuale di positivi si tamponi al 2,9%. Rimini maglia nera delle provincie per numero di contagi con 183 nuovi postivi registrati. Purtroppo si registrano quattordici decessi. Invariato, rispetto a ieri, il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (63); 560 quelli negli altri reparti Covid (+7).

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: