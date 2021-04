ITALIA Covid: rosso per 4 regioni, Emilia Romagna verso zona arancione

La maggior parte dell'Italia va verso l'arancione, cinque regioni potrebbero tornarci da lunedì. Il valore dell'Rt nazionale è sceso a 0,92, rispetto allo 0,98 della scorsa settimana. Cala anche il valore dell'incidenza dei casi ogni 100 mila abitanti che arriva a 185 dai 232 della scorsa settimana. Campania, Valle D'Aosta e Puglia dovrebbero restare regioni rosse, la Sardegna da arancione dovrebbe invece passare in zona rossa: sono queste secondo quanto di apprende le 4 regioni che resterebbero rosse dalla settimana prossima sulla base dei dati del nuovo monitoraggio Iss-Ministero della Salute. Tornano in arancione Piemonte, Lombardia, Friuli, Emilia Romagna e Toscana. Resta in dubbio la situazione della regione Calabria attualmente rossa.

