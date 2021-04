Covid: San Leo torna a chiedere lo Sputnik, nel giorno in cui si vaccina l'assessore con doppio passaporto

La notizia è stata rilanciata dai social. Ieri l'assessore di San Leo, Valentina Guerra, ha ricevuto la 1° dose di vaccino Sputnik nella Repubblica di San Marino. Questo grazie al doppio passaporto, essendo iscritta Aire. #Perlasaluteditutti #Avantinsieme rilancia il sindaco Leonardo Bindi che insieme alla collega Domenica Spinelli di Coriano, hanno a più riprese chiesto la possibilità di vaccinare i suoi concittadini proprio con il vaccino russo. Pronti loro stessi ad acquistarlo, per far ripartire l'economia. Una azione la loro che non si ferma, guardando con favore alla campagna vaccinale messa in atto da San Marino mentre l’Europa resta a guardare.