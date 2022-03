SANITÀ Covid: scienziati invitano a comportamenti prudenti. Palù (Aifa): "Sfida sarà puntare su vaccini pan-Coronavirus"

È una fase di attenzione quella che stiamo attraversando. Ieri il tasso di incidenza di casi Covid in Italia era tornato a crescere e oggi si registra un tasso di positività stabile, seppur in lieve aumento: passa dal 12,5% al 12,7%. Sono quasi 53.825 i nuovi casi rilevati, in crescita, e 133 le vittime, in diminuzione. In calo anche i ricoveri.

Ma le istituzioni sanitarie invitano alla prudenza. Dal presidente dell'Iss, Silvio Brusaferro, che ha parlato del fenomeno delle reinfezioni che caratterizza Omicron, l'appello a prestare attenzione. Intanto, il commissario Figliuolo ha espresso la volontà di terminare il mandato con la fine dello stato d'emergenza il 31 marzo. Gli scienziati guardano al futuro delle cure e dei vaccini. Il presidente Aifa, Giorgio Palù, intervistato da Luciano Onder all'interno della trasmissione di Rtv La casa della salute, prevede che si andrà verso vaccini universali anti-Coronavirus.

Nel servizio, un estratto dell'intervista a Giorgio Palù (presidente Aifa)

