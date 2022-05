Covid, secondo l'Ema a settembre arriveranno i vaccini adattati alle varianti

Nessun aggiornamento dei dati Covid a San Marino oggi, ma in Italia nell'ultima settimana i nuovi casi sono in netto calo. I dati della Fondazione indipendente Gimbe evidenziano un calo di quasi il 9% nell'ultima settimana (-8,9%) dal 27 aprile al 3 maggio. Scendono anche i decessi (-7%), così come le terapie intensive, con un deciso -10,5%, e i ricoveri ordinari (-6,1%). In 18 Regioni c'è una riduzione percentuale dei nuovi casi, si va dal -0,7% del Veneto al -18% del Lazio, in altre un incremento (+0,7% Lombardia, +5% Friuli-Venezia Giulia, +7,4% Piemonte). Sempre secondo i dati Gimbe, le terze dosi di vaccino somministrate in Italia sono state 39,4 milioni, tasso di copertura dell'82,5%, restano dunque scoperte dalla platea interessata quasi 2,7 milioni di persone, pari al 5,6%.

Secondo Ema però, a settembre c'è la forte probabilità di avere un vaccino adattato alle varianti. Poco più di 48mila l'incremento odierno (48.225), due unità in meno in terapia intensiva (369 totali) e 138 decessi. 4.041 i nuovi positivi in Emilia Romagna, con lieve incremento di terapie intensive (34, +2) e 9 decessi, di cui 2 in provincia di Rimini (due donne entrambe di 87 anni). Anche l'Organizzazione mondiale della Sanità ha rilevato la frenata della pandemia, tra il 25 aprile e il primo maggio -17% dei casi di contagio e -3% di decessi, con poco più di 15mila morti. Preoccupa però, secondo l'Oms, la forte ripresa dei contagi rilevata in Africa e nelle Americhe: negli Stati Uniti, ha riportato Nbc, in appena 27 mesi di pandemia superata la quota di un milione di morti per Covid-19: sarebbe l'equivalente della popolazione di San Jose, in California, la decima città più grande degli Usa.