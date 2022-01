COVID-19 Covid, sfiorati i 18mila casi in Emilia Romagna. Deceduta una ragazzina di 12 anni nel riminese La Regione nel suo bollettino sottolinea che la ragazza era affetta da gravi pluripatologie pregresse

Sono 17.887 i nuovi casi di positività al Covid emersi nelle ultime ventiquattro ore a fronte di 75.815 tamponi eseguiti in Emilia Romagna. Calano di tre unità - passando da 145 a 142 - i pazienti ricoverati nelle terapie intensive - 84 non vaccinati e 58 vaccinati con ciclo completo - mentre i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono sostanzialmente stabili a quota 2.467, 8 in più rispetto a ieri.

Tornando ai nuovi contagi - l'età media è di 34,9 anni - la distribuzione sul territorio vede in testa la provincia di Bologna con 3.443, 1.706 a Rimini. 29 i decessi registrati da ieri tra cui una ragazzina di 12 anni nel Riminese, affetta, sottolinea la Regione nel suo bollettino, gravi pluripatologie pregresse.

Sul fronte della campagna vaccinale, infine, nel primo pomeriggio sono state somministrate complessivamente 9.356.266 dosi. Sul totale sono 3.674.726 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 91,4% mentre le terze dosi fatte sono 2.088.807.

