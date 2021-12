COVID-19 Covid, si sfiorano i 2mila casi in Emilia Romagna, 14 i decessi A Rimini 225 nuove positività in 24 ore

Covid, si sfiorano i 2mila casi in Emilia Romagna, 14 i decessi.

Sono 1.973 in più rispetto a ieri i casi di coronavirus registrati in Emilia Romagna: la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 6,6%. Le terze dosi sono 806.838. Il 91% dei cittadini vaccinabili ha ricevuto almeno la prima dose. La situazione dei contagi nelle province vede Modena, maglia nera, con 373 nuovi casi, a Rimini sono 225. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 366 in più. Si registrano 14 decessi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 85 (-3), 946 quelli negli altri reparti Covid (+18).

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: