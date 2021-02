Covid, Sindaco Tosi: "Più vaccini e più ristori, se confermate nuove restrizioni"

Renata Tosi (foto archivio)

Più vaccini e più ristori. Li chiede il Sindaco di Riccione Renata Tosi. Al possibile inasprimento delle restrizioni anti-Covid in Romagna, con il passaggio di colore, da arancione ad arancione scuro, il Sindaco di Riccione Tosi lancia, in una sorta di contropartita, la richiesta alla Regione: “Se costretti a chiudere – dice – le nostre comunità si attendono una velocizzazione della campagna vaccinale, ma anche ristori adeguati per le categorie più colpite”.









Più vaccini, dice il primo cittadino, perché diversamente maggiore rigore e una nuova stretta “non servirebbero, anzi – dice – rischiano solo di produrre ulteriori disagi nelle comunità e creare nuove fragilità economiche e sociali". Auspica poi che, accanto alle restrizioni, dalla Regione giungano anche indicazioni su nuovi ed eventuali controlli, “perché – dice - abbiamo visto come sia inutile chiudere senza controllare che le persone non escano di casa, se non per i motivi consentiti”. Ancora, si diceva, sguardo all'economia, quando dice: “dalla Regione mi aspetto che, con la nuova ordinanza, predisponga anche un piano di ristori adeguati per i settori più penalizzati".