Covid, solo un nuovo caso a Rimini. Nessun decesso in Regione.

Sono 386 i nuovi casi di covid registrati in Emilia Romagna su un totale di 24.222. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 0,4%. 325 i guariti. Nessun decesso. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 39 (-1 rispetto a ieri), 233 quelli negli altri reparti Covid (-13). Solo un caso è stato registrato a Rimini, dove restano 4 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. 18 i guariti.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa anche agli under 40.Da mercoledì, 16 giugno, agende aperte per i 20-24enni. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 3.414.472 dosi; sul totale, 1.216.779 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

