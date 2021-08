COVID-19 Covid: sono 69 i nuovi casi a Rimini, 765 in Emilia Romagna

Calano, rispetto al trend registrato nelle scorse settimane, a Rimini, dove sono 69 le nuove infezioni nelle ultime 24 ore. Calano i ricoveri in terapia intensiva, da 3 a 2. Nessun decesso nel riminese, 4 in regione dove sono 765 i nuovi casi casi su un totale di 26.811tamponi (tasso di positività del 2,8%). Segno meno per i ricoveri nei reparti Covid (-3, totale 316), mentre crescono ancora i ricoveri in terapia intensiva: 38 (+2), a fronte di una dimissione a Rimini e tre nuovi ricoveri a Imola, Parma e Reggio Emilia.

