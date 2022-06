COVID-19 Covid, sopra 1.600 i nuovi casi in Emilia Romagna, a Rimini sono 113

Sono 1.627 in più rispetto ieri i positivi al Covid registrati in Emilia-Romagna. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 30 (due in più rispetto a ieri, +7,1%), l’età media è di 65,8 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 698 (+ 20 rispetto a ieri, +2,9%), età media 76,3 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna in testa con 409 nuovi casi; a Rimini sono 113 i nuovi positivi. Purtroppo, si registrano 4 decessi.

