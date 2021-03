COVID-19 Covid, sopra 200 i casi nel riminese. Stabile la terapia intensiva In Emilia Romagna oggi si segnalano 2.011 nuovi positivi. 805 i guariti

I dati sull'andamento dell'epidemia da Coronavirus in Emilia Romagna oggi segnalano 2.011 nuovi positivi, su un totale di 11.964 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 16,8%, non indicativa dell’andamento generale, poiché il numero di tamponi eseguiti la domenica è inferiore rispetto agli altri giorni. L'età media nei nuovi positivi è di 43 anni. 805 le persone guarite da ieri. Purtroppo, si registrano 55 nuovi decessi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 398 (- 3 rispetto a ieri), 3.540 quelli negli altri reparti Covid (+100).

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 825.340 dosi; sul totale, 283.205 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

A Rimini l'aggiornamento registra 214 nuovi casi e il decesso di un uomo di 86 anni. Resta invariato a 33 il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva.

