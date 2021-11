COVID-19 Covid, sopra quota mille i contagi in Emilia Romagna. 140 casi a Rimini

Nuovi contagi sopra quota mille (1.055) per il secondo giorno consecutivo in Emilia-Romagna, dove si registrano altri due morti e un aumento dei ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono 51 (+2 rispetto a ieri), 489 quelli negli altri reparti Covid (+22). I nuovi positivi sono stati rilevati con 32.999 tamponi, 420 sono asintomatici e l'età media è 42,2 anni. Tra le province, Forlì-Cesena segna 231 casi, Bologna 172 più 92 dell'Imolese, Rimini 140, Ravenna 131. I guariti sono 321 in più, i malati attivi 13.407 (+732), il 96% in isolamento a casa.

